بالصور..تفكيك شبكة إجرامية وحجز 72 كلغ من الكيف بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة بوتليليس بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وقد تّم حجز 72 كلغ من الكيف المعالج، مركبتين، قارب صيد، منظار ومبلغ مالي يعتبر من عائدات الاتجار بالمخدرات.

العملية تمت استغلالا لمعلومات، تفيد بتحضير العصابة الإجرامية، المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 55 سنة من بينهم “بارون” و”مسبوق قضائيا”،

لنقل كمية معتبرة من المخدرات من منطقة البرج الابيض إلى مدينة وهران مرورا لدائرة بوتليليس.

أين تّم وضع خطة محكمة التنفيذ من خلال عمليات ترصد ومراقبة التحركات العصابة

أسفرت بعد نصب حاجز أمني في ساعات متأخرة من الليل بمدخل دائرة بوتليليس عن توقيف سيارة من نوع “رونو نيقان” كان على متنها شخصين، وحجز كمية المخدرات

كما تم استرجاع مبلغ من عائدات المتاجرة بالمخدرات قدرت ب 4 ملايين سنتيم،

و تم الإطاحة بباقي افراد العصابة الذين كانوا على متن سيارة نت نوع “ابيزا” كانت مهمتهم تأمين الطريق لمرور السيارة الاولى،

وبعد تمديد الاختصاص بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية تم حجز قارب صيد من نوع zodiak ملك للمتهم الرئيسي كان متواجدا على مستوى منطقة البرج الابيض كان يستغل في نقل السموم.