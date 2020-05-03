بالصور.. تفكيك شبكة اجرامية سرقت مليار و400 مليون سنتيم من شركة بناء بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري 24 بالتنسيف مع الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة اجرامية تتكون من 3 اشخاص.

وتتراوح اعمارهم ما بين 30 الى 37 سنة تورطت في سرقة مبلغ مليار و400 مليون سنتيم عن طريق التسلق من داخل شركة للبناء وبكسر الصندوق الحديدي.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لشكوى تقدم بها مسير شركة خاصة بالبناء مفادها تعرض مقر الشركة للسرقة بعد التحاقه بعمله صباحا اين تم العثور على الصندوق الحديدي الذي كان يحوي المبلغ المالي مكسورا بآلة حادة.

وأسفرت التحريات المباشرة الى تحديد هوية المتورط الرئيسي عامل سابق بذات الشركة ليتم بعد توسيع التحقيقات وبعد استصدار اذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مساكن المتورطين الاخرين، حيث تم استرجاع كامل المبلغ ليتم احالة الموقوفين امام العدالة للبث في قضيتهم.