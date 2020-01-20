بالصور.. تفكيك شبكة تزوير نقود وحجز 123 مليون سنتيم ببسكرة

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة فوغالة بولاية بسكرة، اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة تختص في تزوير النقود من العملة الوطنية.

وتم توقيف 6 أشخاص من أفراد الشبكة ولا يزال ثلاثة في حالة فرار، حسب بيان خلية الإعلام لأمن ولاية بسكرة.

ووفقًا لنفس المصدر، حيثيات القضية تعود لإستغلال معلومات من قبل مصالح الأمن المذكورة تفيد بوجود شخص يروج نقود مزورة أين تم نصب كمين للمشتبه به.

ليتم توقيفه وهو على متن دراجة نارية، أين عُثر بحوزته على مبلغ 22 مليون سنتيم مقلدة من فئة 2000 دج.

ليمتد التفتيش لمسكن المشتبه به ليتم العثور على مبلغ 98 مليون سنتيم من نفس الفئة وبندقية صيد.

وبعد التحقيق مع الموقوف دل قوات الأمن على شريكه الّذي أوقف هو الآخر وكشف عن شريك ثالث.

لتتتم الاستعانة بمصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية ليتبين تعامل أفراد الشبكة عن طريق موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

ومن ثم تم كشف هوية المتهمين، ليتم توقيف ثلاثة آخرين ويسجل ثلاثة في حالة فرار.

يذكر أن الشبكة كانت تستغل الأسواق المحلية مع الفلاحين والموالين في الترويج للنقود المقلدة.