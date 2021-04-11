بالصور.. تفكيك شبكة دولية لتهريب للإكستازي عبر رحلات حرقة في وهران

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران ، من تفكيك شبكة دولية تهرّب المؤثرات العقلية.

وتعمل الشبكة على تهريب المؤثرات العقلية عبر رحلات إبحار سري، وتم توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 38 سنة.

وجل أفراد الشبكة مسبوقين قضائيا، مع حجز 695 قرص إكستازي، مركبتين، 13 هاتفا نقالا ومبلغ 52 مليون سنتيم.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعومات أمنية مؤكدة، تفيد بتحركات مشبوهة لأفراد الشبكة حيث وضع خطة محكمة التنفيذ.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص، وبموجب استصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا.

وتم توقيف باقي أفراد الشبكة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المقدرة بـ 695 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

بالإضافة إلى مركبتين كانت تستعمل في نقل وتوزيع هذه السموم إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 52 مليون سنتيم.