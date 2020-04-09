بالصور.. تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والمتاجرة في الأسلحة النارية والذخيرة الحية بتبسة

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والمتاجرة في الأسلحة النارية والذخيرة الحية.

وتم على إثر العملية توقيف 3 أشخاص متلبسين بحيازة أكثر من 8 ٱلاف خرطوشة صيد عيار 16 ملم مستوردة عن طريق التهريب من دول أجنبية كانت في طريقها للترويج داخل أرض الوطن.

العملية النوعية التي تم تنفيذها في الشريط الحدودي باقليم بلدية بئر العاتر جنوب الولاية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة عن تحرك افراد الشبكة.

حيث تم حبك خطة محكمة اعقبها كمين محكم تم بنجاح اسفر أيضا عن حجز مركبتين حسب ما صرح به لـ” النهار اونلاين” الملازم الأول حسين حمانة رئيس خلية الاتصال والصحافة بأمن الولاية