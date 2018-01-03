بالصور.. تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت فرقة مكافحة ترويج المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المخدرات

وأسفرت العملية عن حجز قنطار من مادة القنب الهندي مع استرجاع مبلغ مالي معتبر قدر بــ 1 مليار و500مليون سنتيم

وكشفت التحريات والتحقيقات المعمقة التي دامت قرابة شهرين، أن هذه الشبكة يمتد نشاطها الإجرامي في ترويج المخدرات

من الحدود الغربية للوطن إلى الحدود الشرقية ومنها إلى الدول المجاورة.

عملية التوقيف جرت وقائعها مابين ضواحي دائرة مغنية بولاية تلمسان بالحدود الغربية للوطن، وولاية تبسة بالحدود الشرقية

والتي أسفرت عن القبض على 3 أشخاص من بينهم بارونين تراوح اعمارهم مابين 27 إلى 30سنة

مع حجز قنطار من الكيف داخل مركبة تجارية، مبلغ مالي قدر بـ 1 مليار و 500مليون سنتيم يعتبرمن عائدات الترويج

إلى جانبب مركبتين سياحيتين تستعملان في تنقلات أفراد الشبكة الإجرامية ناهيك عن رخص سياقة، لوحات ترقيم سيارات

وكذا شرائح هواتف نقالة، بطاقات تعريف كلها بهويات مزورة كان يستعملها أفراد العصابة الإجرامية للتملص من قبضة المصالح الأمنية.