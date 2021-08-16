بالصور.. تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات تضم 102 شخص بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات عن طريق تزوير ملفاتها القاعدية. تم خلالها استرجاع 25 مركبة وحجز 37 ملف مزور.

وجاءت هذه العملية النوعية بعد تحريات واسعة باشرها عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة الدولية قرابة السنة على مستوى 27 ولاية. واسفرت التحريات عن تورط 102 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 22 و60 سنة. حيث وبعد اذن بتمديد الاختصاص تمكنت ذات العناصر من استرجاع 25 مركبة وحجز 37 ملف مزور.