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بالصور.. تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات تضم 102 شخص بوهران

بقلم ع. بن قويدر/راشي ياسين
بالصور.. تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات تضم 102 شخص بوهران
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تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات عن طريق تزوير ملفاتها القاعدية. تم خلالها استرجاع 25 مركبة وحجز 37 ملف مزور.

وجاءت هذه العملية النوعية بعد تحريات واسعة باشرها عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة الدولية قرابة السنة على مستوى 27 ولاية. واسفرت التحريات عن تورط 102 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 22 و60 سنة. حيث وبعد اذن بتمديد الاختصاص تمكنت ذات العناصر من استرجاع 25 مركبة وحجز 37 ملف مزور.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973038
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