بالصور.. تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السجائر الأجنبية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بولاية وهران من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السجائر.

اين تم حجز 215 الف و490 علبة سجائر من علامات أجنبية إلى جانب مصادرة مبلغ مالي يقدر ب 512 مليون سنتيم يعتبر من عائدات التجارة غير الشرعية.

الشبكة المتكونة من 3 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و44 سنة تم الإطاحة بها استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات العناصر تفيد بحيازة شخصين لكمية من السجائر المهربة.

وبعد عملية بحث وتحري دقيقة تم تحديد موقع اخفاء البضاعة المهربة.

حيث وبعد استصدار أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالتفتيش تم ضبط 215 ألف و490علبة سجائر أجنبية مهربة من الحدود الشرقية مع استرجاع مبلغ معتبر من عائدات التجارة غير الشرعية يقدر ب 512 مليون سنتيم.