تمكنت مصالح أمن ولاية وهران في عملية نوعية من تفكيك شبكة اجرامية منظمة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها .

الشبكة تتكون من 7 أشخاص تتراوح ما بين 24 إلى 53 سنة من بينهم امرأة وموظفين بالبلدية متورطين في تزوير البطاقات الرمادية.

العصابة التي يمتد نشاطها الى المستوى الوطني والدولي، تم الإطاحة بها من طرف مصالح الأمن المختصة في مكافحة سرقة السيارات التابعة للامن الولائي.

وذلك بناء على تحقيقات وتحريات معمقة حيث تم وضع خطة محكمة التنفيذ سبقتها عمليات تتبع وترصد حثيثة .

وأسفرت التحريات عن الإطاحة بمخطط الشبكة وإلقاء القبض على السبعة متورطين في القضية .

بالإضافة إلى استرجاع أكثر من 20 سيارة تحمل ترقيمات ولايات مختلفةو دراجتين ناريتين كان مبحوث عنهما دوليا من طرف شركة الانتربول.

كما تم استرجاع ذاكرة الكترونية كانت مهيأة لتشغيل المركبات لسرقتها إلى جانب لوحاتي ترقيم مزورتين ومبلغ مالي يقدر بـ 37 مليون سنتيم .

وعلى إثر ذلك تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين المتهمين قبل إحالتهم أمام النيابة.

علما ان مصالح الأمن المختصة تواصل عمليات التحري في القضية للوصول إلى منتمين آخرين للشبكة واسترجاع سيارات أخرى مسروقة قدرتها بعض المصادر بنحو 50 سيارة.