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بالصور.. تفكيك شبكة دولية وحجز 19 سلاحا محظورا في تبسة

أخبار الجزائر
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بالصور.. تفكيك شبكة دولية وحجز 19 سلاحا محظورا في تبسة
بقلم سليم دريد

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة ، من القيام بعملية نوعية في الحدود، مع حجز 19 سلاحا ناريا محظورا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأسلحة النارية المحجوزة تتمثل في بنادق مضخية حربية من نوع “سكوربيون سالفادور”.

وأسفرت العملية النوعية عن تفكيك شبكة دولية متكونة من 11 شخصا، تم توقيف 10 منهم، وشخص في حالة فرار.

وأضافت ذات المصادر، أن الأسلحة التي تم العثور على نصفها مخبأ بطريقة مموهة في جبل بمنطقة الماء الأبيض.

ومن بين الموقوفين شخص من معتادي الإجرام ومسبوق في قضية دعم وإسناد لوجيستي.

أما المتهم الرئيسي في العملية، فهو في حالة فرار وسجل تردده الدائم والمستمر على ولاية بجاية.

وسيتم تقديم الموقوفين اليوم أمام نيابة الجمهورية، بناء على تعليمات وكيل الجمهورية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1000445

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