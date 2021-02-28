بالصور.. تفكيك شبكة لسرقة الكوابل النحاسية وحجز 52 قنطار من النحاس في تيارت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر ولاية تيارت من تفكيك شبكة تنشط منذ مدة بالكوابل النحاسية المسروقة.

وبعد تحقيقات ميدانية تمكنت ذات الفرقة من إلقاء القبض على شخصين تورطوا في عديد السرقات التي طالت المواد النحاسية.

وتم خلال العملية حجز 52 قنطار من مادة النحاس بغلاف مالي مقدر بمليونين و122 ألف دينار.

كما تم إسترجاع مبلغ مالي قدره 17 مليون سنتيم كعائدات إجرامية للمواد المسروقة والتي هي عبارة عن كوابل متنوعة.

وتمكنت مصالح الدرك من حجز سيارة وشاحنة كانت تستعمل في السرقات التي كانت محل شكوى سابقة ليتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية.