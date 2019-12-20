تمكنت مصالح أمنية بمطار الجزائر من حجز كمية معتبرة من الهواتف النقالة ولواحقها، كاميرات مراقبة عالية الدقة، وأجهزة جد حساسة.

وتوصلت المصالح الأمنية بعد تحريات إلى توقيف أربع أشخاص مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بحبس الحراش.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أونلاين” فإن كمية المحجوزات جد معتبرة، وبعد تحريات طويلة تمكن المصالح الأمنية بمطار الجزائر من توقيف عناصر الشبكة التي تنشط على مستوى محطة الشحن بمطار العاصمة.

الشبكة التي تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية بالدار البيضاء وحسب مصدر مسؤول تصدرها شخصين من مصلحة أمنية أخرى في حين التحريات متواصلة لتوقيف جميع عناصر الشبكة.