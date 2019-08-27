بالصور.. تفكيك شبكة مختصة في الإتجار بالمخدرات وحجز أكثر من 30 كلغ”زطلة” بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالقنب الهندي.

الشبكة تتكون من 4 أشخاص من المسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و58 سنة اثنان منهم كانا محل بحث كانا يتنقلان بهوية مزورة تورطوا في قضية تهريب والحيازة وتخزين الكيف.

وتم حجز 30 كلغ من القنب الهندي كانت على متن مركبة من نوع فولسفاقن، 5 هواتف نقالة، هويتين مزورتين ومبلغ مالي يقدر بـ 20500 دج.

واستكمالا للتحقيقات وبموجب إذن بالتفتيش لمساكنهم، صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم العثور على 128 غ من القنب الهندي وتم تحرير اجراء قضائي سيحال المتهمون بموجبه على العدالة.