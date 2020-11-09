بالصور.. تفكيك شبكة مختصة في بيع وإيجار سكنات وهمية باستعمال أختام ومحررات مقلدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية.

وتختص الشبكة في تزوير محررات إدارية رسمية، تقليد الأختام، سوء إستغلال الوظيفة واستغلال مقرات عمومية للنصب والإحتيال. وقد تم توقيف 6 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و53 سنة من ضمنهم إمرأة.

العملية النوعية تمت إستغلالا لشكوى أودعها أحد الأشخاص راح ضحية نصب ليتم مباشرة جملة من التحريات.

وتمكنت ذات العناصر بعد التحريات من الايقاع بالمتورط الرئيسي في الشبكة ويتعلق الامر بعامل بمندوبية البلدية بالحمري.

وقد افضت عملية نفتيش مسكنه بعد استصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن من ضبط اختام مقلدة لمؤسسات وهيئات إدارية، محررات ادارية، نسخ من بطاقات التعريف واكثر من 9 ملايين سنتيم.

واستكمالا للتحقيقات تم توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون مسكنا لممارسة نشاطهم.

وكانت الشبك توهم ضحاياها ببيعهم سكنات إجتماعية مقابل 350 مليون أو بتأجير شقق فاخرة .

كما كانوا يقومون ببيعها لنفس الضحايا مقابل 700 إلى 1.5 مليار سنتيم الى جانب إيهام ضخايا بشراء شقق وفيلات لمسؤولين محبوسين عن طريق المزاد العلني بعد التوسط لهم مع محافظ البيع.

وقد تم ضبط لدى شركاء المدبر الرئيسي اختام لمؤسسات عمومية، محاضر تحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص لسكنات.

وكذا نسخ من قسيمة دفع المستحقات جبائية بالقطع الأرضية، نسخ من محررات ادارية ونسخ من تحرير عقد صفقة لبيع الحاويات.