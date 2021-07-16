بالصور.. تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية من فئة ألفين دينار بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سفيزف بولاية سيدي بلعباس، من تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر، بعد تورطهم في التزوير وإستعمال المزور في أوراق نقدية ذات السعر القانوني من العملة الوطنية مع طرحها للتداول.

وقامت ذات المصالح، بحجز مبلغ مالي قارب 100 مليون سنتيم من فئة 2000 دج. كما تم حجز معدات وأدوات جد متطورة كانت تستعمل في التزوير. على غرار جهاز إعلام آلي محمول وطابعة كانت تستعمل في نسخ الأوراق النقدية. في حين قارب المبلغ المالي المحجوز 100 مليون سنتيم مزورة من فئة 2000 دج. وكذا أشرطة فضية تستعمل في نسخ الأوراق النقدية. بالإضافة إلى تزوير وثائق إدارية . حيث تم حجز رخصة سياقة وطنية تحمل هوية رعية أجنبية، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام النيابة.