بالصور.. تفكيك شبكة منظمة عابرة للحدود وحجز 19600 “حبة روش” بوهران

تمكنت عناصر الفرقة الأولى للبحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و42 سنة وحجز 19600 قرص من نوع “الروش” مع استرجاع 3 مركبات ودراجتين ناريتين ومبلغ 89000 دينار من عائدات المتاجرة بالاقراص المهلوسة.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط أحد أفراد هذه الشبكة في ترويج هذه السموم بالوسط الحضري حيث بعد عمليات بحث واسعة تم توقيفه على متن دراجة نارية من نوع sym وعقب اخضاعها للتفتيش تم ضبط 1400 قرص مهلوس.

واستكمالا للتحقيقات وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى ولاية عين تموشنت تم الإطاحة بالمتهم الرئيسي الذي كان نشاطه يمتد إلى الحدود الجنوبية الجزائرية أين تم حجز 18200 حبة روش، سيارتين نفعيتين من نوع كادي وتيوتا هليكس كانتا تستعمل في نقل السموم.