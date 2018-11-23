بالصور.. تفكيك شبكة نصب عبر التسويق الشبكي وتهريب الأموال الصعبة لفائدة شركة دولية في غرداية

أطاحت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقرارة بشبكة إجرامية للنصب والاحتيال عبر التسويق الشبكي.

القضية انطلقت بعد ورود معلومات، حول نشاط شبكة نصب وإحتيال تعمل في التسويق الشبكي عبر الأنترنيت.

وهذا لفائدة شركة دولية تتواجد مقراتها بكل من الإمارات المتحدة وهونغ كونغ.

حيث يتم استهداف الضحايا عبر إيهامهم بالفوز، ليتم بيعهم منتوجات بأثمان كبيرة جدا.

حيث يجد الضحية نفسه مجبرا على الإطاحة بضحيتين لأجل استرجاع أمواله.

وقد كبرت شبكة الضحايا وتعدى تواجدهم بـ 15 ولاية، فيما يتم تحويل الأموال إلى عملية صعبة.

ومن ثم يتم تهريبها إلى الإمارات وهونغ كونع بطريقة غير شرعية.

حيث قام أفراد الضبطية بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان الذي أمر بفتح تحقيق إحترافي ومعمق.

تحت اشراف النائب العام بمجلس قضاء غرداية، ليتم الشروع في توقيف أفراد الشبكة البالغ عددهم 20 شخصا.

أين تم توقيف 9 من بينهم نساء، فيما يتم البحث عن 11 الآخرين.

كما تم حجز أختام ووثائق خاصة بالضحايا، إلى جانب أجهزة إعلام آلي ومنتوجات خاصة بالشركة الدولية.

إلى جانب أموال وحاملات معلومات وأجهزة تشويش للهاتف النقال وأجهزة إعلام آلي وأغراض أخرى.

وبعد استكمال التحقيق، تم تقديم الموقوفين إلى وكيل الجمهورية محكمة بريان، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتهم خطيرة.

تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الجريمة المعلوماتية عن طريق المعالجة الآلية للمعطيات.

من بينها تهم تكوين جمعية أشرار و المساس بأمن الوطن، والمساس بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ومخالفة التشريع المتعلق بالصرف والمس بسير المؤسسات الإقتصادية للدولة، والمس بممتلكات الأشخاص وتهريب الأموال.

والنصب والإحتيال، أين تم ايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات ومحاكمتهم.