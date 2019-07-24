بالصور.. تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويح العملة الأجنبية بوهران

تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لوادي تليلات، بالتنسيق مع فرقة طافراوي، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويح العملة الأجنبية.

الشبكة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و45 سنة ينحدرون من ولايتي غليزان والشلف.

الإطاحة بأفراد الشبكة، جاء استغلالا لمعلومات واردة لأفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات مفادها تواجد أشخاص يقومون بترويج العملة الاجنبية بأقليم وادي تليلات.

لتقوم ذات المصالح ، بوضع خطة محكمة التنفيذ من طرف الفرقتين فرقة وادي تليلات وطافراوي.

أين تم رصد 3 أشخاص بأحدى المقاهي كانوا بصدد عقد صفقة بيع لعملة أجنبية.

أين تّم إلقاء القبض على المشتبه فيهم، حيث وبعد التحقيق معهم والاستماع إلى ادلاءاتهم تم الكشف عن متورطين اخرين ينتميان لذات الشبكة، التي يمتد نشاطها الى ولاية وهران وولايات مجاورة .

في حينتم حجز مبالغ معتبرة من العملة الأجنبية متمثلة في 8165000 ريال ايراني، 3160 دينار عراقي، 65 بوند جنوب سودانية، 186 دوز فنزويلية.

بالاضافة الى 4 قطع نقدية اثرية قديمة فيما تم استرجاع سيارة من نوع بارتنار.

الموقوفون الخمسة تم اقتيادهم إلى فرقة الدرك الوطني لوادي تليلات، لاستكمال التحقيقات معهم، في انتظار إحالتهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.