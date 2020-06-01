بالصور.. تفكيك شبكتين إجراميتين متخصصتين في الإتجار بالمهلوسات والإعتداء بالأسلحة في وهران

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بمجرم ينشط ضمن شبكة مختصة في الاعتداء والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية كان محل بحث طبقا لأمرين بالقبض.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المشتبه فيه بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمقر مسكنه بحي الضاية حيث وبموجب إذن بتفتيش مسكنه من قبل وكيل الجهورية لدى محكمة وهران تم حجز 4 قارورات من محلول مهلوس من مختلف الأنواع، اسلحة بيضاء محظورة تمثلت في سيفين من الحجم الكبير، 2 بوشية من الحجم الكبير , 2 شاقور، 01 درع واقي وبندقيتي صيد بحري.

وفي عملية ثانية تمكنت عناصر من الشرطة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الاطاحة بتاجر مخدرات ومؤثرات عقلية ييلغ من العمر 35 سنة تم ضبط بحوزته 1260 قرصا مهلوسا، سلاح أبيض من نوع أوكابي ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 6000 دينار.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شخص مسبوق قضائيا بترويج هذه السموم بمسكنه على مستوى حي الضاية أسفرت عملية مراقبة وترصد لتحركاته عن القاء القبض عليه.



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