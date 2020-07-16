بالصور.. تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز أكثر من قنطار ونصف كيف معالج ببشار

تمكن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، بحر هذا الأسبوع، وفي عمليتين نوعيتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين، تنشطان في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن ومحاولة تمريرها نحو الشمال.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن التحريات مكنت بالتنسيق مع النيابة المختصة، والمصالح المختصة بالقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، حجز كمية من المخدرات ( كيف معالج) قدر وزنها الإجمالي: قنطار و 55 كلغ و800 غراما، مع حجز سيارتين سياحيتين، شاحنة مقطورة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية:14.000 دينار.

وأضاف البيان، أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.