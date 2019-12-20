بالصور.. تفكيك شبكتين مختصتين بترويج المهلوسات وسرقة السيارات بورڨلة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورڨلة بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة بترويج الأقراص المهلوسة.

وأوقفت في إطار نفس العملية، ذات المصالح، أربعة عناصر من الشبكة، تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة، فيما بقي الخامس في حالة فرار.

كما تم حجز قرابة 2000 قرص مهلوس، مبالغ مالية، هواتف نقالة ودراجة نارية، كانت تستعمل كوسيلة لتنفيذ فعلتهم الإجرامية.

حسب المصالح الأمنية، العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة، ليتم مداهمة الشقة، المتواجدة بحي النصر، بعدما كانت عناصر الشبكة بصدد ترويج كمية معتبرة من المهلوسات.

كما تمكنت ذات المصالح الأمنية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بعين البيضاء بورڨلة.

وتم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية بالولاية، بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية نقل وترويج الأقراص المهلوسة وجناية السرقة بالكسر في الليل.