بالصور.. تفكيك شبكتين مختصتين في التهريب الدولي للمخدرات والأقراص المهلوسة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكتين إجراميتين.

وتم تفكيك شبكتين إجراميتين مختصة في التهريب الدولي للمخدرات والأقراص المهلوسة وتبييض الأموال.

وقد تم توقيف خلالها 15 متورطا في شبكتين إجراميتين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة مع حجز 25 كلغ و500 غ من رانتيج القنب الهندي.

بالإضافة إلى حجز 9750 قرصا مهلوسا من نوع “ريفوتريل” و556 مليون سنتيم و23 هاتفا نقالا و8 مركبات.

العمليتان النوعيتان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكتين في المتاجرة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة.

وتم بعد المراقبة والرصد الإطاحة بأفرادها بإستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.