بالصور.. تفكيك عصابة تعتدي على المواطنين بالسيوف في معسكر

فككت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن معسكر عصابة متكونة من 7 اشخاص من ذوي السوابق العدلية.

من بينهم شخصين محل بحث من طرف العدالة، إثر دوريات لعناصر المصلحة عبر شوارع المدينة.

أين لفت انتباههم قيام أحد افراد المجموعة بإشهار سيف محاولا الإعتداء على أحد المواطنين ثم لاذ بالفرار رفقة شركائه ليتم متابعتهم و توقيفهم بمدينة ماوسة.

حيث تم حجز عدد معتبر من الاسلحة البيضاء المحضورة بمختلف الاحجام من سيوف وخناجر وقارورة غاز مسيلة للدموع، إضافة إلى بندقيتين مخصصتين للزينة، وكمية من المخدرات والاقراص المهلوسة ومبالغ مالية وهواتف نقالة.

وكذا مركبة كان المشتبه فيهم يستعملونها في تنفيذ جرائهم.