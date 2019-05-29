بالصور.. تفكيك عصابة تقودها فتاة تحترف السطو على المنازل في سطيف

فككت مصالح أمن دائرة عين ولمان بسطيف عصابة إجرامية تحترف السطو على المنازل تتكون من 06 أفراد من بينها فتاة.

كما تم استرجاع مبلغ 331 مليون سنتيم من أصل 700 مليون سنتيم.

العملية جاءت بعدما 48 ساعة من سطو العصابة على منزل بذات المدينة، وتمكنت من الإسلاء على خزنة فولاذية تحوي قرابة الـ 700 مليون سنتيم.

أين باشرت الضبطية القضائية تحريات معمقة ومكثفة لتتمكن حسب مصادر امنية من كشف ملابساتها من خلال توقيف أحد أفرادها.

ويتعلق الأمر بفتاة معتادة الاجرام تبين أنها تخفي جزءا من الأموال المسروقة.

استكمالا للتحريات تمكن المحققون من تحديد هويات باقي أفراد العصابة مع توقيفهم الواحد تلو الآخر.

علما أن العصابة خططت مسبقا للقيام بعملية السطو مستغلة غياب صاحب المنزل حيث قامت باقتحامه ليلا.

والاستيلاء على الخزنة الفولاذية والفرار باستعمال مركبة نفعية تم حجزها.

وبعد الحصول على إذن بتفتيش منازل المشتبه فيهم صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان.

تم استرجاع ما مجموعه يفوق 331 مليون سنتيم من إجمالي المبلغ المسروق.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي ضد المتورطين الستة عن جناية تكوين جمعية أشرارالسرقة المقترنة بظرف الليل والتسلق.

والتعدد مع استحضار مركبة ذات محرك وإخفاء أشياء مسروقة أحيلوا بموجبه على قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان.