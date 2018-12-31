بالصور.. تقدم في وتيرة الأشغال بالطريق الرابط بين المسيلة وباتنة

تعرف أشغال الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة، سرعة في وتيرة الأشغال، حيث بلغت نسبتها حوالي 50 بالمئة.

الشطر الذي يبدأ من النقطة الكيلومترية 92 حدود ولاية باتنة مع المسيلة، إلى غاية مدخل مدينة بريكة النقطة الكيلومترية 110 على إمتداد 20 كلم.

ورغم الصعوبات وبعض العراقيل، منها تواجد هياكل السيارات على جانبي الطريق وتواجد المحلات التجارية الفوضوية بشكل رهيب وخاصة بإقليم الجزار.

إلا أن الوتيرة التي قاربت النصف من أشغالها بعثت إرتياحا في نفوس المواطنين وسالكي هذا الشطر، الذي كان دائما الشبح الأسود بالنسبة للسائقين.

خاصة أنه كان يشهد يوميا سقوط ضحايا في حوادث مرور بسبب ضيق الطريق، حيث أطلق عليه “طريق الموت”.

هذا وقد كلف المشروع الذي تشرف على إنجازه مؤسسة المنشآت الفنية للشرق باتنة، بالإضافة إلى 3 مؤسسات خاصة والي 140 مليار سنتيم.