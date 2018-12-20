بالصور.. تقرير “عمي جلول” بمستغانم يحرك السلطات الولائية

بعد نشر تقرير حول عائلة “عمي جلول” بمستغانم على تلفزيون النهار، تحرك مباشرة والي الولاية رابحي محمد عبد النور.

حيث قام الوالي بإيفاد لجنة خاصة لتفقد العائلة، اللجنة متكونة من مديرة النشاط الاجتماعي ومدير الصحة والسكان ورئيس دائرة بوقيرات.

حيث تم الوقوف على الحالة الاجتماعية للعائلة وبعين المكان تم توفير عيادة متنقلة بها أطباء متخصصين للكشف على حالة عمي جلول.

وبعد الكشف استدعت حالته نقله للمستشفى للتكفل به، وقامت مديرية النشاط الاجتماعي بتقديم مساعدات كدفعة أولى تتكون من الأغطية والالبسة، مواد غذائية وكرسي متحرك.

على أن تتبعها مساعدات أخرى خلال الساعات القادمة .

اللجنة بعد تفقدها لحالة هده العائلة تم إخطارها بحالة عائلة معوزة أخرى بدوار أولاد شافع بلدية بوقيرات.

حيث تم أيضا تقديم المساعدة اللازمة بعين المكان، أما فيما يخص السكن أعطى والي الولاية تعليمات بأن تكون الاولوية للعائلتين في الحصة القادمة للسكن الريفي باعتبار المنطقة ذات طابع ريفي.