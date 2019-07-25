بالصور…تقليد الرتب لـ18 شرطي وشرطية بتندوف

إحتفل أمن ولاية تندوف بالذكرى 57 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادف لـ22 جويلية من كل سنة، وذلك بمقر مديرة الأمن بحي موساني.

وتمت مراسيم الإحتفال بحضور السلطات المدنية والعسكرية وكذا ممثلي الأسرة الثورية والمجتمع المدني

وعرف الحفل ترقية 18 شرطي وشرطية من مختلف مصالح أمن ولاية تندوف إلى مختلف الرتب .

كما تم بهذه المناسبة تكريم عدد من المتقاعدين كانوا يعملون في سلك الشركة عرفانا المجهودات التي بذلوها طيلة مشوارهم المهني

في جهاز الأمن الوطني، كما تم تكريم الطلبة المتفوقين في الدارسة من أبناء وبنات الشرطة .