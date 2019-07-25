بالصور.. تقليد الرتب لـ71 اطار شرطة بغرداية

أشرف العميد أول لشرطة زغادنية محمد الصالح، رفقة قيادات القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية، على تقليد الرتب والأوسمة لـ 71 من اطارت الشرطة بولاية غرداية.

وحضر حفل التكريم، قائد القطاع العسكري وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وقائد مكتب الأمن الداخلي، وممثل النائب العام بحضور إطارات محلية،

حيث تم على تقليد الرتب والأوسمة لـ71 شرطي من بينهم 3 اطارات سامية منهم عميد أول للشرطة وعميد ومحافظي شرطة، تم تقليدهم الاوسمة خلال احتفال تقليد الرتب بالقيادة الجهورية .

فيما تم اسداء الأوسمة وتقليد الرتب لباقي الاطارات بمركز وحدات الامن الجمهوري بغرداية.