بالصور.. تكريم الفئات الشبانية لشبيبة القبائل في حفل مؤثر

شهدت شبيبة القبائل، تنظيم حفل تكريمي خاص بفئاتها الشبانية، في أجواء مميزة طغت عليها مشاعر الفخر والاعتزاز، حيث جدّد القائمون على النادي قناعتهم الراسخة بأن التكوين يشكل الركيزة الأساسية لمشروع الفريق، وأن الشبان هم روح الشبيبة وحاضرها ومستقبلها.

وأكد مسؤولو النادي، حسب بيان الفريق القبائلي عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، خلال هذه المناسبة، أن العمل القاعدي يظل خيارا استراتيجيا يقوم على التكوين، المرافقة، التشجيع ونقل القيم، وهي المبادئ التي تساهم في إعداد لاعبي الغد والحفاظ على هوية شبيبة القبائل وعراقتها.

ومن جانبه، شدد رئيس النادي في كلمته على أن هذا الحفل سيصبح تقليدا سنويا يكرّس ثقافة الاعتراف بالمجهودات المبذولة في الفئات الشبانية، ويحفز المواهب الصاعدة على المزيد من العمل والاجتهاد.

وفي ختام الحفل، تم توجيه تحية تقدير وتشجيع لكافة اللاعبين الشبان، إلى جانب المشرفين عليهم وكل أعضاء الأطقم الفنية والإدارية، نظير التزامهم، عملهم الجاد وشغفهم، مع التأكيد على أن مستقبل النادي يبقى مرهونا بما تقدمه هذه الفئات من عطاء وتميز.