بالصور..تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

تم سهرة اليوم الخميس، تكريم عدد من الصحفيين بجائزة رئيس الجمهورية الخاصة بـالصحفي المحترف.

وجرت مراسم حفل تسليم الجوائز بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي، إضافة إلى إطارات ومسؤولين كبار في الدولة.

ونظمت الطبعة هذه السنة تحت موضوع “الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة”.

وكرم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين حرم الصحفي المرحوم خير الدين عمير.

ومن جهته، قام ويز العدل بلقاسم زغماتي هو الآخر بتكريم احد من عائلة الصحفي المرحوم الياس حميدن.

بالمقابل كرم الوزير الأول عبد العزيز جراد كل من الصحفي الحاج الطاهر علي، والصحفية فهيمة بن عكروف.

وفازت الصحفية ليلى زرقيط بالجائزة الأولى في الصحافة المكتوبة، في حين تحصل على الجائزة الثانية عبد القادر شمس الدين هواري من الموقع الالكتروني لوكالة الانباء الجزائرية،

بينما عادت الجائزة الثالثة لكا من الحاج الطاهر علي في الاعلام المكتوب، واحمد لعلاوي من الوطن براس في الاعلام الالتكروني.