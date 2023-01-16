بالصور.. تكريم الفريق أول شنڨريحة وبعض عائلات ضحايا أحداث تيڨنتورين

تم اليوم الإثنين، تكريم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبعض عائلات ضحايا أحداث تيڨنتورين.

ويأتي هذا بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لأحداث تيڨنتورين، التي أشرف عليها الفريق أول السعيد شنقريحة، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بان امناس.

و جرت مراسم إحياء هذه الذكرى بحضور قائد الناحية العسكرية الرابعة، وألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، إلى جانب عدد من سفراء وملحقي الدفاع المعتمدين بالجزائر، وكذا السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم خلال هذه المناسبة تكريم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومن خلاله كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي تقديرا وعرفانا بالتضحيات والمجهودات المبذولة.

كما كانت المناسبة أيضا -يضيف بيان وزارة الدفاع- فرصة للإشراف على مراسم تكريم بعض عائلات الضحايا والجرحى الجزائريين والأجانب أين تم بالمناسبة تكريم عائلة الشهيد لحمر محمـد أمين، الذي سقط في ميدان الشرف خلال هذه الأحداث.

واختتمت المراسم بمشاركة كل المدعوين في عملية غرس للأشجار على مستوى قاعدة الحياة للمركب الغازي لتيڨنتورين.