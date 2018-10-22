بالصور .. تكريم عائلات الصحفيين المغتالين والمتوفين في اليوم الوطني للصحافة

تم سهرة اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات عبد اللطيف تكريم عدد من الصحفيين وعائلاتهم إضافة على عدد من الشخصيات الوطنية والدولية.

وجاء هذا التكريم في حفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية الصحفي المحترف بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وقد حضر الإحتفال وزير الإتصال جمال كعوان إلى جانب عدد من الوزراء ووالي العاصمة زوخ إضافة إلى عدد من الصحافيين

كما تم تكريم بعض عائلات الصحفيين المتوفين والمغتالين، وأيضا بعض الكتاب والادباء وسفيري فلسطين والصحراء الغربية.

حيث قدم وسام تقدير واعتراف لعائلات صحفيين شهداء المهنة.

وبهذه المناسبة تم إصدار طابع بريدي جديد بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الطابع البريدي يمكن اقتناءه بداية من يوم الاربعاء القادم.