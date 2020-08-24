بالصور.. تكريم عدد من الفنانين والمثقفين بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” في العاصمة

كرّمت وزارة الثقافة والفنون مساء اليوم الإثنين عدد من الفنانين والمثقفين بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” في العاصمة.

وخلال التظاهرة التراثية “الأيام الوطنية للباس الجزائري” تم تكريم كل من الآتية أسمائهم:

الروائي الشاب عبد الوهاب عيساوي

بشير يلس شاوش فنان تشكيلي

مريم بن هنية المعروفة بمريم وفاء

سيد أحمد اڨومي فنان مسرحي وتلفزيوني وسنيمائي

سيد احمد كرزابي باحث في الثراث

نادية طالبي فنانة في المسرح والتلفزيون والسينما

شقروني إدريس فنان في المسرح والتلفزيون والسينما

وهذا في إطار شهر التراث اللامادي، وضمن فعاليات الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار “لباسي .. ذاكرتي وثقافتي”.

وحضر الإحتفالية التكريمية الوزير الأوّل عبد العزيز جراد اين إضطلع على مختلف المعارض الخاصة باللباس التقليدي الجزائري ولواحقه، وكذامختلف القعدات التقليدية الجزائرية.

كما حضر الاحتفالية ، سفراء الدول المعتمدة بالجزائر، التي ستكون مناسبة لاكتشافهم الإرث الثقافي اللامادي الذي تزخر به الجزائر خاصة ما تعلّق باللباس التقليدي.

وبكل اعتداد وفخر، ستكون دولة فلسطين ضيف شرف فعاليات الاحتفاء باللباس التقليدي الجزائري.