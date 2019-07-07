بالصور: تكريم منقذ الطفلة السورية في تركيا بوسام الشجاعة

نظم منتدى الجالية الجزائرية في تركيا ندوة حوارية بعنوان ” الجزائر في ذكرى الاستقلال الراهن والرهانات”.

وأقيمت، الندوة بقاعة المؤتمرات في جامعة صباح الدين زعيم “izu”، حيث حضرها العديد من الدكاترة والباحثين الجزائريين خاصة المقيمين بتركيا.

ونظمت الندوة بمناسبة الذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر.

ومن ضمن الحاضرين، كان الشاب الجزائري، فوزي زعباط، منقذ الطفلة السورية ذات السنتين من الموت، بعد سقوطها من الطابق الثاني.

حيث منح للشاب وسام الشجاعة عن إنقاذه للطفلة السورية عند سقوطها من شرفة العمارة بمنطقة الفاتح /اسطنبول.

وتضمن البرنامج مداخلات ونقاش مفتوح تخلله فقرة لتكريم الطلبة الجزائريين المتخرجين من الجامعات التركية.