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الرياضة

بالصور.. تكسير أكثر من 17 حافلة “إيتوزا” أمام ملعب نيلسون مانديلا

بقلم عزبز طالبي
بالصور.. تكسير أكثر من 17 حافلة “إيتوزا” أمام ملعب نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا
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كشفت مؤسسة النقل الحضري و الشبه والحضري لولاية الجزائر، اليوم الخميس، عن تكسير أكثر من 17 حافلة تابعة لها أمام ملعب نيلسون مانديلا.

وقالت مؤسسة “ايتوزا” أن عملية التكسير و التخريب، الحافلات التي خصصتها المؤسسة لتسهيل تنقل المناصرين إلى الملعب في إطار مباراة نصف نهائي كأس الجزائر التي جمعت بين شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة.

و كان النهائي قد انتهى بالفوز لصالح السياربي، الذي أقصي سوسطارة و عبد طريقه إلى نهائي الكأس الذي سيوجه الغريم مولودية الجزائر.

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