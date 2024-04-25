بالصور.. تكسير أكثر من 17 حافلة “إيتوزا” أمام ملعب نيلسون مانديلا

كشفت مؤسسة النقل الحضري و الشبه والحضري لولاية الجزائر، اليوم الخميس، عن تكسير أكثر من 17 حافلة تابعة لها أمام ملعب نيلسون مانديلا.

وقالت مؤسسة “ايتوزا” أن عملية التكسير و التخريب، الحافلات التي خصصتها المؤسسة لتسهيل تنقل المناصرين إلى الملعب في إطار مباراة نصف نهائي كأس الجزائر التي جمعت بين شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة.

و كان النهائي قد انتهى بالفوز لصالح السياربي، الذي أقصي سوسطارة و عبد طريقه إلى نهائي الكأس الذي سيوجه الغريم مولودية الجزائر.