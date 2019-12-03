بالصور.. تكوين أكثر من 100 شرطي في لغة الإشارة بسيدي بلعباس

نظمت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس دورات تكوينية في لغة الإشارة لفائدة أكثر من 100 شرطي من مختلف الرتب.

وأوضح خلية الإعلام والإتصال لذات الهيئة الأمنية، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الدورات التكوينية موجهة خاصة لأفراد الشرطة المكلفين بالإستقبال على مستوى مقرات أمن الدوائر والأمن الحضري لتسهيل التواصل مع فئة الصم والبكم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ هذه السياسة التكوينية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تعلم لغة الإشارة أثبتت نجاعتها في التواصل مع هذه الشريحة من المجتمع.

كما لا تزال العملية مستمرة لتكوين مختلف الشرطيين العاملين بالوحدات الميدانية وفق ذات المصدر.

وعلى صعيد آخر وفي إطار التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ي تم تهيئة جميع المقرات التابعة لمديرية أمن ولاية سيدي بلعباس لإستقبال ذوي الإعاقات الحركية من خلال إنجاز ممرات خاصة بهم.

للإشارة تأتي هذه المبادرة تكملة للمبادرات الجوارية والمجتمعية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني والتي ترتكز أساسا على السبل الكفيلة بتحسين خدمة جميع شرائح المجتمع بما فيها فئة ذوي الإحتياجات الخاصة.