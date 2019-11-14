بالصور.. تلاميذ إبتدائية باركا أفوراج بباتنة زيارة لمركز الإعلام الإقليمي للجيش

نظم مركز الإعلام الإقليمي للجيش، زيارة لفائدة تلاميذ صف السنة الخامسة، لابتدائية باركا أفوراج بباتنة اليوم.

سطر في إطار هذا النشاط الاتصالي الجواري، برنامج ثري لفائدة التلاميذ، أين تم عرض فيلم وثائقي عن مختلف أنشطة ومهام الجيش الوطني الشعبي.

كما طاف التلاميذ بمختلف أجنحة المتحف ومعرض الصور الخاص بمسار ثورتنا المجيدة، أين تلقوا شروحات من طرف إطارات المركز حول المعرض الذي نظم بالمناسبة.

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذا لمخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2019-2020، المصادق عليه من طرف الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش.

وفي إطار نشاط الاتصال الجواري الهادف إلى التقرب من مختلف فئات المجتمع تعزيزا للعلاقة جيش –أمة.