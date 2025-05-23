بالصور .. تلاميذ المدرسة العليا للإدارة يزورون هيئات ومؤسسات عمومية في سياق البرنامج البيداغوجي

أجرى تلاميذ من المدرسة العليا للإدارة زيارات ميدانية إلى هيئات ومؤسسات عمومية، في سياق البرنامج البيداغوجي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه في سياق البرنامج البيداغوجي المسطّر من طرف المدرسة العليا للإدارة، تمكن تلاميذ السنة الأولى من إجراء زيارات ميدانية إلى كلٍّ من مجلس الأمة؛ المحكمة الدستورية؛مجلس المحاسبة؛ هيئة وسيط الجمهورية؛ السلطة العليا للشفافية، والوقاية من الفساد ومكافحته؛ والبنك الوطني للإسكان.

وحظي التلاميذ بشروحات وافية حول الأدوار والمهام المنوطة بهذه الهيئات والمؤسسات، بما يساهم في الارتقاء بمعارفهم وإثراء تجربتهم العملية في إطار تكوينهم الأكاديمي.