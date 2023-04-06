بالصور.. تلاميذ بومرداس يسافرون إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في الألعاب الإفريقية

طار تلاميذ مدرسة برج منايل التابعة لولاية بومرداس إلى مدينة ديربان بجنوب افريقيا للمشاركة في الألعاب الإفريقية المدرسية.

وسافر اللاعبين رفقة المسؤولين عن الفريق المدرسة صوب جنوب افريقيا بعد طول انتظار للقضية التي صنعت الحدث.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أرسل دعوة إلى “الفاف” حتى يتمكن أشبال المدرب بلعوش أولحاج من المشارة في المسابقة.

وقالت الفاف أن تدخل رئيس الفاف جهيد زفيزف إلى جانب رئيس الكاف موتسيبي هو من كان له الفضل في إعادة الأمور إلى طبيعتها. والسماح للاعبين للمشاركة.

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