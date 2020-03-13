بالصور.. تلاميذ وعناصر الدرك الوطني في مهمة التحذير من كورونا وحوادث المرور بغرداية

قامت عناصر الدرك الوطني بولاية غرداية رفقة تلاميذ ثانوية الأمير عبد القادر بتنظيم حملة للتحذير من أخطار وباء كورونا، وحوادث المرور.

في آخر نشاط لهم قبل الخروج في العطلة الربيعية، التي تقرر تقديمها بقرار من رئيس الجمهورية، قام تلاميذ ثانوية الأمير عبد القادر بمعية عناصر الدرك الوطني بحملة توعوية لخطر وباء كورونا وطرق الوقاية منه إلى جانب خطر حوادث المرور المميتة لمستعملي الطريق الوطني رقم 1.

ويهدف النشاط الى اشراك التلاميذ والوسط المدرسي في العمل التحسيسي والجواري بمشاركة الدرك الوطني و مركز التسلية العلمية.

العملية انطلقت مستهدفة مستعملي الطريق الوطني رقم 1 المار بمحلذاة “واد نشو” لتوعيتهم بضرورة التزام و احترام قانون المرور،

وكذا اتخاذ الاحتياطات الاحترازية لمواجهة و اجتناب العدوى بفيروس الكورونا.