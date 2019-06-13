بالصور..تلمسان تحتفل بـ”عيد الكرز” في طبعته الثامنة

تحتضن ،مدينة تلمسان، وعلى مدار ثلاث أيام منذ 11 الى 13 جوان، عيد الكرز في طبعته الثامنة والمنظم من طرف بلدية تلمسان .

وشارك في الطبعة 30 فلاحا ومنتج لحب الملوك من مختلف مناطق ولاية تلمسان، على غرار الوادي الأخضر عين فزة و أولاد ميمون ومنصورة .

إضافة الى منطقة العريشة جنوب الولاية التى صنعت الحدث من خلال أحد الفلاحين المنتجين للكرز بهذه المنطقة الرعوية، التى تتميز بمناخ يعتبره البعض غير ملائم لإنتاج حب الملوك

أين كانت فرصة للمستثمر لطرح انشغالاته و المطالبة بتدعيمه لزيادة الإنتاج الذي قدر لهذه السنة عبر كل مناطق ولاية تلمسان ب45000 قنطار في مساحة تقدر ب 900 هكتار.