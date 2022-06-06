بالصور..تلميذ يجتاز البيام رغم إصابته بكسر في الحوض والأطراف

قامت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية في ولاية البليدة بمساعدة تلميذ ممتحن ونقله إلى مركز الامتحان بسبب إصابته على مستوى الحوض والأطراف. وهذا لتمكينه من اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في ظروف جيدة بالتنسيق مع رئيس مركز إجراء الامتحان.

وقد اعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” لقرابة 740 ألف مترشح. وموزعين على 2800 مركز إجراء. لافتكاك تأشيرة الإنتقال إلى الطور الثانوي.

وقال وزير التربية في كلمة ألقاها أمام المترشحين، إن كل الظروف مهيأة من أجل اجتياز البيام في ظروف جيدة. كما جرى حوار بين بلعابد والتلاميذ حول مدى استعدادهم للامتحانات.

ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام “من 6 إلى 8 جوان” في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وتجري هذه الإمتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية. حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. داعيا المترشحين إلى عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

كما أكد وزير التربية، أن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة. عبر وسائط التواصل الاجتماعي. معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه “التشويش على المترشحين وارهاقهم نفسيا وجسديا”. كما دعا بلعابد الأولياء إلى تقديم نصائح وإرشادات لأبنائهم للمراجعة والإقبال على الإمتحان في هدوء وسكينة”.

وبخصوص الاجراءات المتعلقة بتوقيت الامتحانات، تم فتح مراكز الاجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين بغرض اظهار بطاقة الهوية والاستدعاء. كما تم سحب الهواتف النقالة منهم، بعدها قام كل مترشح بالتعرف على القاعة التي يمتحن فيها قبل الساعة الثامنة والنصف. وهو الموعد المحدد لانطلاق الامتحان.