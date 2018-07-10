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بالصور ..تمار ومدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع يسلمان سكن اجتماعي لأحد ضحايا الإرهاب

أخبار الجزائر
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بالصور ..تمار ومدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع يسلمان سكن اجتماعي لأحد ضحايا الإرهاب
بقلم عبد الناصر قلال

أشرف وزير السكن، عبد الوحيد تمار، رفقة اللواء زروق دحماني، مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء

على تسليم سكن اجتماعي لفائدة أحد ضحايا الإرهاب.

ويتعلق الأمر بجندي متقاعد في الجيش.



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