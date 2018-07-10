بالصور ..تمار ومدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع يسلمان سكن اجتماعي لأحد ضحايا الإرهاب

ويتعلق الأمر بجندي متقاعد في الجيش.
منح وزير السكن عبد الوحيد تمار خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية عنابة، حصة إضافية تقدر بـ ألف سكن عدل.
وبهذه الحصة يبلغ العدد الإجمالي إلى…
أشرف اليوم الثلاثاء، اللواء زروق دحماني، مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، باسم الفريق قايد صالح وبحضور وزير السكن .
بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 56 للاستقلال…
تجمع اليوم الثلاثاء العشرات من مكتتبي سكنات "عدل 1"، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بالجزائر العاصمة.
وتجمع المكتتبون، لرفع إنشغالاتهم للمدير العام، بسبب عدم…
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