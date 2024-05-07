بالصور.. تمرين افتراضي مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات

أشرف الأمين العام لولاية الجزائر، سليم حريزي، على فعاليات التمرين الافتراضي. المنظم من طرف مديرية الغابات والحزام الأخضر بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر. على مستوى غابة “باينام”.

وحضر التمرين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية. والمدراء المكلفين بكل مقاييس التدخل الفاعلين. ضمن مخطط تنظيم النجدة المقترح لسنة 2024.

وتهدف المحاكاة إلى ضبط كل الترتيبات اللازمة لإنجاح مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات. واختبار مدى جاهزية واستعداد الوسائل المادية والامكانيات البشرية المسخرة. مع تسجيل النقائص الملاحظة خلال التمرين ووضع خطة بديلة لتداركها. بالإضافة إلى تقييم المدة الزمنية المستغرقة للتدخل، وتعزيز دقة التنسيق بين مختلف المتدخلين ضمن مخطط النجدة الولائي لسنة 2024.