بالصور.. تمرين بياني حول التدخل في حالة وقوع كوارث طبيعية “فيضانات” بالناحية العسكرية السادسة

أجرى نهار اليوم أفراد الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية السادسة تمرين بياني حول التدخل في حالة وقوع كوارث طبيعية “فيضانات”. وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات المدنية والعسكرية على غرار الحماية المدنية لولاية تمنراست.

وأشرف على التمرين البياني بـواد تيت في ولاية تمنراست اللواء محمد عجرود قائد الناحية وأوضح بيان وزارة الدفاع أن التمرين يحاكي وقوع فيضانات جراء التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الهقار، مما استلزم تفعيل مخطط تنظيم النجدة (Plan ORSEC) وتجنيد.

بالإضافة إلى إقحام كافة الوسائل البشرية والإمكانيات المادية من عتاد وتجهيزات عسكرية بالتنسيق مع الأجهزة المدنية الكفيلة بالتدخل لمواجهة خطر الفيضانات.