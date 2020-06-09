بالصور.. تنصيب البروفيسور عبد القادر دحدوح، مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية

أشرفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة على تنصيب البروفيسور عبد القادر دحدوح، مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها.

وخلال مراسيم التنصيب أعربت الوزيرة، عن أملها في أن يعطي الوافد الجديد، نفسا جديدا للديوان.

وهذا بالنظر إلى ما يتحلى به من كفاءة علمية في مجال التراث الثقافي والآثار، وقدرته على إحداث قطيعة مع نماذج التسيير.

وفي ذات السياق دعت الوزيرة إلى إستغلال التراث الثقافي لصالح التنمية المستدامة بتجنيد كافة الطاقات الفاعلة.

ويعتبر البروفيسور عبد القادر دحدوح، أستاذ وباحث جامعي في الآثار تخصص الآثار الإسلامية، وكذا عضو هيئة الأثريين العرب.

وكان قد شغل منصب مدير جامعة تيسمسيلت.