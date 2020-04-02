بالصور.. تنصيب الدكتور مختار مزراق مديرا لجامعة الجزائر 3

أشرف اليوم رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاشور بوجانة على مراسم تنصيب الأستاذ الدكتور مختار مزراق مديرا لجامعة الجزائر 3.

وهذا خلفا للأستاذ الدكتور رابح شريط الذي استدعي لمهام أخرى.

وخلال مراسيم التنصيب قال الدكتور مختار مزراق أنه على أتم الاستعداد لبذل كل الجهود للنهوض بالجامعة والارتقاء بها إلى مصاف الجامعات الرائدة في مجال البحث العلمي.

كما شدد المدير الجديد لجامعة الجزائر 3 على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل إعطاء دفع قوي للجامعة 3 على كافة المستويات.

وبهذه المناسبة تمنى رابح شريط المدير السابق للجامعة، كل التوفيق والنجاح للمدير الجديد للجامعة في مهامه.

وللإشارة، الدكتور مختار مزراق تخرج من معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية سنة 1978 .

تولى مهام التدريس بنفس المعهد، ثم تقلد منصب مدير معهد العلوم السياسية والعلاقات بين 1984-1990.

شغل الدكتور مختار مزراق منصب نائب رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية في الفترة ما بين 1989 إلى غاية 1992 بالقاهرة.

واستمر في مهمة التدريس بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى غاية تنصيبه.