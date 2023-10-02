بالصور.. تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك 

أشرف مساء اليوم الإثنين محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم على مراسيم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

وأنهيت اليوم مهام توفيق حكار من على رأس مجمع سوناطراك وعيّن رشيد حشيشي خلفا له.

وشغل حششيشي منصب الرئس المدير العام سابقا من أفريل 2019 الى غاية نوفمبر 2019. في حين شغل حكار، منصب رئيس مدير عام للشركة منذ تاريخ السادس من شهر فيفري 2020.

وجرت مراسم تنصيب الرئيس المدير العام لسوناطراك اليوم بمقر المجمع أين جرت مراسم تسليم واستلام المهام.

ووفي كلمة ألقاها خلال مرارسم التنصيب قال حشيشي “إنه لن يدخر أي جهد لتحقيق أهداف سوناطراك وتلبية حاجيات الوطن من المحروقات والفائض يوجه للتصدير “.

كما أضاف “حشيشي أهم المحاور التي سيشتغل عليها لتحقيق الأهداف المرجوة على رأسها الاستشكاف لتعويض الاستهلاك وتجديد المخزون، نقل المحروقات عبر الأنابيب والبواخر والتسويق”.