بالصور.. تنصيب اللجنة المركزية المختلطة المكلفة بتجسيد النظام الوطني للعنونة

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون، اليوم التنصيب الرسمي للجنة المركزية المختلطة المكلفة بتجسيد النظام الوطني للعنونة.

اللجنة مكلفة المكلفة بتسمية الأماكن العمومية والشوارع وترقيم البنايات.بإعداد ذلك.

هذه اللّجنة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية من وزارة الدفاع الوطني، وزارة المجاهدين، وزارة البريد ووزارة التعليم العالي.

إلى جانب عدد من الهيئات الوطنية على غرار المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، المجلس الوطني للمعلومات الجغرافية.

وكالة الفضاء الجزائرية، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والديوان الوطني للإحصائيات.

وذكر دحمون بأن عمل هذه اللجنة يندرج في إطار سياسة العصرنة التي تقودها وزارة الداخلية.

وفقا لمخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية.

كما أكد على الأهمية البالغة التي يوليها وزير الداخلية لهذه العملية ذات الأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

مما يستوجب وضع مرجعية وطنية للعنونة، بإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين القطاعات، مما سيسمح باكتساب أداة لمعرفة وتسيير الإقليم.

و دعا الأمين العام أعضاء اللجنة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى.

ورفع التحدي من خلال العمل المشترك من أجل تجسيد المرجعية الوطنية للعنونة.