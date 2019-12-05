بالصور.. تنصيب المير الجديد لبلدية سيدي بلعباس

نُصّب، اليوم الخميس، فتح الدين صمود رئيسا جديدا للمجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس، خلفا للمير السابق توفيق عدة بوجلال.

وحسب ما توفر من معطيات، فإنّه تم تنصيب قتح الدين صمود رئيسا جديدا للمجلس الشعبي، وخليفة للمير السابق توفيق عدة بوجلال.

واجتمع المجلس البلدي لذات البلدية، وذلك بقاعة المداولات بمقر المجلس، لتثبيت إستقالة المير السابق توفيق عدة.

وشهد اجتماع تنصيب المير الجديد حضور كل من الأمين العام للولاية ممثلا عن والي، ورئيس الدائرة وكذا مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية.

حيت تم تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس طبقا للمادة 73 من قانون البلدية، واستخلافه بصمود.

تجدر الإشارة إلى أنّ المير السابق عدة بوجلال، قرّر تقديم استقالته أمس، بعد أن شهد المجلس البلدي، انسدادا ونزاعات دامت لأكثر من 3 سنوات.